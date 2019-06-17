Зеленський у Парижі відвідав найбільший європейський стартап-інкубатор Station

Президент України Володимир Зеленський планує посилити боротьбу з корупцією шляхом запровадження інноваційних та цифрових технологій.

Про це він заявив на зустрічі у Парижі з керівництвом найбільшого у Європі стартап-інкубатора Station, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Для мене всі інновації дуже близькі. Я вирішив іти у політику, щоб боротися з головною проблемою – корупцією. Але я розумію, що боротьба з корупцією - це, по-перше, інновації, діджітал. Наша ідея – зробити "країну у смартфоні"», - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що почувається дуже вільно і комфортно у середовищі фахівців ІТ-галузі.

«Зараз ми збираємо дуже потужну команду молодих людей зі світлим поглядом. Працюємо над цією програмою», - зазначив Президент.

Він висловив сподівання, що висококласні фахівці ІТ-галузі залишатимуться працювати в Україні.