Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижа

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції.

За програмою, глава держави спочатку відвідає найбільший у світі стартап-інкубатор Station, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

Близько 15.00 за місцевим часом у дворі Готелю Інвалідів відбудеться офіційна зустріч президента України, що, за протоколом, передбачає надання військових почестей.

О 15.30 Зеленського на ґанку Єлисейського палацу зустріне президент Франції, після чого лідери проведуть переговори.

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О 16.30 запланована спільна прес-конференція глав двох держав.

Крім того, президент України також матиме зустріч із головою верхньої палати французького парламенту – Сенату.