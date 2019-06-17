Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижа
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції.
За програмою, глава держави спочатку відвідає найбільший у світі стартап-інкубатор Station, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.
Ласкаво просимо до Парижу Пане Президенте @ZelenskyyUa ! @APUkraine pic.twitter.com/B2Yu5R4hNa— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 июня 2019 г.
Близько 15.00 за місцевим часом у дворі Готелю Інвалідів відбудеться офіційна зустріч президента України, що, за протоколом, передбачає надання військових почестей.
О 15.30 Зеленського на ґанку Єлисейського палацу зустріне президент Франції, після чого лідери проведуть переговори.
О 16.30 запланована спільна прес-конференція глав двох держав.
Крім того, президент України також матиме зустріч із головою верхньої палати французького парламенту – Сенату.