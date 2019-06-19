МЗС закликає Росію визнати відповідальність за постачання зброї, з якої збили МН17

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати свою відповідальність за постачання зброї бойовикам на Донбасі, з якої було збито літак рейсу МН17, та співпрацювати зі слідством.

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо оприлюднених результатів розслідування збиття літака "Малайзійських авіаліній" МН17.

"Оприлюднені 19 червня Спільною слідчою групою результати розслідування збиття літака "Малайзійських авіаліній" МН17 мають ключове значення, адже дають остаточну відповідь на питання, звідки смертоносна зброя потрапила на територію України і хто організував цю операцію... Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією Ради безпеки ООН 2166 від 17 липня 2014 року", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві додали, що слідству належить з`ясувати роль так званого "прем`єр-міністра Криму" Сергія Аксьонова та інших високопосадовців у організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців - членів екіпажу БУКа. Судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди.

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Насамкінець у МЗС звернули увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм.

"Серед них - положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН", - акцентували у міністерстві.