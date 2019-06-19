Слідча група у справі МН17 назвала дату суду

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Гаазі.

“Ми фіналізуємо великий документ. Ми сподіваємось до кінця року передати все в судовий комплекс “Скіпхол”, в якому можна забезпечити найвищий рівень безпеки. Початок судового процесу - 9 березня 2020 о 9 ранку”, - сказав генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек.

Як повідомляв Укрінформ, до розгляду справи МН17 вже все готово. Наразі завершуються усі кримінальні процедури, необхідні для передачі справи у суд. Судовий комплекс "Схіпхол", що за близько 50 км від Гааги й за кілька кілометрів від аеропорту "Схіпхол", може вмістити близько тисячі осіб – учасників процесу, родичів загиблих, представників ЗМІ.

Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оприлюднила імена чотирьох причетних до катастрофи літака. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ; очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.