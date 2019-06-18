Зеленський нагадав німецьким політикам про полонених моряків у РФ

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі зі співголовою партії «Союз 90/Зелені» Робертом Хабеком та головою партії «Християнсько-демократичний союз» Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Глава держави запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату.

Крім того, президент пояснив, які кроки він здійснить для досягнення економічного зростання в Україні.

Також Зеленський наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україну та підкреслив, що особисто контролюватиме цей процес.

Під час зустрічей ішлося про розвиток альтернативної енергетики та проекти, які планується реалізувати із залученням іноземних партнерів. Президент також порушив питання окупованих територій, повернення полонених українських моряків, видачі російських паспортів на тимчасово окупованій частині Донбасу, розширення санкцій проти Росії.

Зеленський подякував обом політикам за те, що вони стоять на боці України та мають чітку позицію щодо анексії Криму та окупації Донбасу.

Також обговорювалося питання протистояння ворожій пропаганді. Ініціативи Президента підтримали лідери обох партій.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський перебуває з візитом у ФРН.