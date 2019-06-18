Зеленський обговорив "нормандський формат” зі Штайнмайєром

Президент Володимир Зеленський у Берліні провів зустріч із президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Про це повідомляє офіційний сайт президента.

“Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося”, – наголосив Зеленський.

Президенти обговорили можливість функціонування “нормандського формату”. Також ішлося про звільнення затриманих українських моряків.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський перебуває з візитом у ФРН.

Фото: сайт президента, Укрінформ