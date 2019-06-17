На Банковій замість АП може з'явитися музей державності - Богдан

Адміністрація Президента планує переїзд у приміщення зі скляними стінами, куди зможе спокійно прийти будь-який громадянин України.

Про це заявив глава АП Андрій Богдан в ефірі програми "Підсумки" на телеканалі "Україна", передає "Сьогодні".

"Ми плануємо створити з Адміністрації Президента організацію, де перебуватимуть учені, дослідники, талановиті люди, реформатори. Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде "опенспейс", зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України", – зазначив глава АП.

На запитання, що буде з нинішньою будівлею, він відповів, що розглядається кілька варіантів.

"Можна, звичайно, продати стару будівлю АП. А гроші повернути в бюджет. Але ми розглядаємо і варіант створення в будинку на Банковій музею української державності. Адже такого музею в Україні немає", – зазначив Богдан.