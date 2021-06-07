Зеленського не запросили до Вашингтона через події з «Нафтогазом» - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомило видання Axios із посиланням на власні джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.
Зазначається, що Білий дім планував побачитися з українським президентом в американській столиці перед запланованою зустріччю Байдена з російським президентом Путіним, але скасував це рішення, оскільки звільнення Коболєва здалося США «відкатом в антикорупційних намаганнях» України.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.
Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.
У свою чергу, Президент Зеленський зазначив, що зміна керівництва НАК "Нафтогаз" дозволить компанії цьогоріч уникнути збитків.