Зеленського не запросили до Вашингтона через події з «Нафтогазом» - ЗМІ

Білий дім мав наміри запросити Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, але не став цього робити після зміни керівництва компанії «Нафтогаз».

Як передає Укрінформ, про це повідомило видання Axios із посиланням на власні джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що Білий дім планував побачитися з українським президентом в американській столиці перед запланованою зустріччю Байдена з російським президентом Путіним, але скасував це рішення, оскільки звільнення Коболєва здалося США «відкатом в антикорупційних намаганнях» України.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

У свою чергу, Президент Зеленський зазначив, що зміна керівництва НАК "Нафтогаз" дозволить компанії цьогоріч уникнути збитків.