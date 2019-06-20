КСУ продовжує розгляд справи щодо розпуску Ради

У Конституційному суді України заявляють, що розгляд справи щодо конституційності указу про розпуск парламенту ще триває.

Про це йдеться у заяві КСУ, розміщеній на сайті судової установи.

У КСУ зазначають, що останнім часом у ЗМІ та соцмережах "масово поширюється інформація щодо наслідків ухвалення рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року № 303/2019".

Уточнюється, що, зокрема, "лунають заклики до невиконання рішення КСУ, притягнення до відповідальності суддів КСУ за ухвалене ними рішення, а також інші категоричні заяви, що є неприпустимим у правовій державі".

"Особливу стурбованість викликає той факт, що до поширення зазначеної інформації долучаються державні діячі та окремі політики. Водночас Конституційний суд України продовжує розгляд цієї справи", - наголошують у КСУ.

У суді нагадали, що 11 червня Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розглядала справу щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», і КСУ заслухав учасників конституційного провадження.

Після цього КС перейшов до закритої частини засідання для ухвалення рішення у справі. Зокрема, "досліджуються висновки членів сауково-консультативної ради КСУ, amicus curiaе від експертів та науковців у галузі права, висновки представників громадських організацій щодо питань, порушених у конституційному поданні, аналізується досвід органів конституційного контролю зарубіжних країн та численні звернення громадян України", - додали у пресслужбі Конституційного суду України.

У судовій установі наголосили, що "ситуація, що створюється навколо ухвалення рішення Конституційного Суду України у цій справі, викликає глибоку занепокоєність", оскільки вона "дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та допускає здійснення неправомірного впливу на КСУ загалом і окремих суддів Конституційного суду зокрема".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8 скликання. 21 травня він підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів". Позачергові парламентські вибори, згідно з указом Президента, призначено на 21 липня цього року.

23 травня указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі", а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня народні депутати від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР. Вони попросили розглянути це подання упродовж місяця.

29 травня КСУ відкрив провадження у даній справі і призначив її розгляд у формі усного слухання на 11 червня, після цього суд перейшов до розгляду справи на закритій частині.

Водночас, 20 червня співрозмовник Укрінформу у суді повідомив агентству, що Конституційний суд визнав конституційним указ президента Зеленського про розпуск ВР.