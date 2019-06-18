Розпуск Ради: представник Зеленського квапить Парубія із наданням документів у КСУ

Команда Володимира Зеленського закликає Андрія Парубія прискорити надання до Конституційного Суду документів необхідних для розгляду по суті питання щодо визнання неконституційним указу глави держави про розпуск парламенту.

Про це зауважив представник Президента у ВР Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради, у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз проводиться слухання Конституційним Судом щодо питання визнання неконституційним указу Президента про розпуск парламенту… Знову ж я хотів би попросити звернути увагу на те, що процес почався з вашої ініціативи, з ініціативи народних депутатів, ми хотіли б отримати всю необхідну доказову базу, яка потрібна для розгляду питання по суті. І просимо за можливості прискорити надання цих документів, тому що в іншому разі в суспільстві можуть виникнути небезпідставні підозри щодо затягування цього судового процесу», - зазначив Стефанчук.

Водночас він підкреслив, що на прохання до Голови ВР надати низку документів, копій і стенограм, «на превеликий жаль було отримано, як у народі називають, відписку про те, що наше звернення зареєстроване, але враховуючи велику кількість запитаних документів, їх підготовка та опрацювання потребують продовження терміну».

У відповідь на звернення представника Президента Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевнив, що всі необхідні документи будуть передані, бо для Конституційного Суду апарат парламенту підготував «величезний пакет», копії якого будуть надані і главі держави.

Як повідомляв Укрінформ, наразі Велика палата Конституційного Суду у закритому режимі розглядає подання народних депутатів щодо конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Слухання справи про розпуск Ради КС розпочав 10 червня.

Відповідно до указу Президента позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня цього року.