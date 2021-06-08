Коронавірус у столиці: за добу виявили 700 випадків
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
"+700 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 209 825)", - повідомив Кличко.
За його словами, серед тих, хто захворіли: 392 жінки віком від 18 до 84 років, 245 чоловіків віком від 18 до 84 років, 29 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
Також за добу зафіксовано 1 летальний випадок від вірусу (загалом 5 132).
До лікарень столиці госпіталізовано 44 хворих на коронавірус, 25 госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Кличко зазначив, що 866 осіб подолали коронавірус (загалом 186 148).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (153), Солом'янському (137) та в Дарницькому (120)", - додав він.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 1 602 нові випадки захворювання на COVID-19.