Коронавірус у столиці: за добу виявили 700 випадків

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 700 осіб, одна людина померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"+700 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 209 825)", - повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 392 жінки віком від 18 до 84 років, 245 чоловіків віком від 18 до 84 років, 29 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Також за добу зафіксовано 1 летальний випадок від вірусу (загалом 5 132).

До лікарень столиці госпіталізовано 44 хворих на коронавірус, 25 госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Кличко зазначив, що 866 осіб подолали коронавірус (загалом 186 148).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (153), Солом'янському (137) та в Дарницькому (120)", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 1 602 нові випадки захворювання на COVID-19.