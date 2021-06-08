Всі області утримуються у «жовтій» зоні – МОЗ

В Україні всі регіони та м. Київ знаходяться на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом 8 червня в Україні у всіх областях та в м. Київ встановлений жовтий рівень епідемічної небезпеки.

За даними МОЗ, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок з киснем.

В Україні рівень захворюваності становить 79 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 14 областях цей показник нижчий за визначений.

Рівень госпіталізацій по країні на 7 червня складає 16,9 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 13,1% при граничному показнику 65%.

У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 складає 174, рівень госпіталізацій - 15,3 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 8,75% при граничному показнику 65%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів опублікував постанову від 2 червня цього року № 583, відповідно до якої в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.

Зокрема, "зелений” рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — менше ніж 75; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — менш як 4 відсотки; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 упродовж останнім 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 300; і якщо на всій території України немає регіонів із встановленим “червоним” рівнем епідемічної небезпеки”.

Постановою дозволено проведення масових заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів більше двох третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім поруч) у кожному окремому залі.

Ці обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Серед іншого, Кабмін також дозволив приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів більше двох третин місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або більше 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.