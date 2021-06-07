«Драконівські тарифи»: у Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд

У Київській міській організації Профспілки працівників освіти і науки України виступають проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції заявив голова цього осередку профспілки Олександр Яцунь.

"З тієї інформації, яку ми маємо, що з 1 липня тарифи на проїзд будуть підвищені з 8 гривень до 21-25 гривень. Відповідно, 21 гривня - це в метрополітені проїзд зросте, і 25 грн - в наземному громадському транспорті. Ми зробили елементарні обрахування, скільки це обійдеться для молодого вихователя чи викладача, у якого заробітна плата 7-7,5 тис. гривень. І при такому обрахуванні ми дійшли висновку, що третину свої заробітної плати людина освітянської праці буде витрачати на ці «драконівські тарифи», і це неприпустимо", - зазначив Яцунь.

Профспілки Києва вимагають зустрічі з місцевою владою та проведення громадського обговорення щодо підвищення вартості проїзду у столичному комунальному транспорті.

"Профспілка освітян міста Києва вважає, що такі непрості, складні і дуже важливі для кожної київської родини питання потрібно виносити на загальноміський референдум, щоб там брали участь і освітяни, і представники інших галузей. Наша позиція наступна - спочатку збільшення заробітних плат, надбавок, доплат, а потім ми колективно розглянемо питання щодо зростання тарифів", - наголосив він.

За його словами, 15 червня о 14.00 профспілки планують провести акцію протесту під стінами Київської міської ради щодо незгоди з підняттям тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва.

У свою чергу голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник підкреслив, що запропонований розмір тарифів є непомірним для киян.

"Треба реально дивитися на речі і розуміти, що на сьогоднішній день кияни не в змозі будуть такі тарифи сплачувати за міський транспорт. Тому ми висловлюємо надію, що міська влада все ж таки вийде на діалог і почнуться консультації", - зауважив він.

Голова Ради Київської міської Профспілки працівників охорони здоров’я Сергій Кубанський заявив, що тема підвищення тарифів викликає занепокоєння у трудових колективах закладів охорони здоров'я.

"Профспілка закликає міську владу не ініціювати питання щодо можливого підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті та знайти інші дієві шляхи підтримки комунальних підприємств, не перекладаючи всі фінансові проблеми на плечі киян, зокрема медиків", - наголосив Кубанський.

Як повідомляв Укрінформ, Київпастранс і метро просять столичну владу виділити їм кошти або підняти ціну на проїзд. За розрахунками Київського метрополітену, у 2021 році економічно обґрунтований тариф на перевезення пасажирів у метро становить 21,05 грн. Нинішній тариф, який становить 8 грн, не переглядався з 2018 року.

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У Київпастрансі заявили, що економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що рішення про остаточну вартість проїзду в громадському транспорті Києва ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Київрада звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з державного бюджету з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що міська влада не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті до 20-25 гривень. Кличко наголосив, що без економічного обґрунтування місто не буде піднімати тариф.

Раніше міський голова столиці заявив, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва становить 15 грн.