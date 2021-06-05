Кличко розповів, скільки Київ витрачає на компенсацію проїзду пільговиків

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено 803 млн грн на компенсацію проїзду пільгових пасажирів у громадському транспорті, тоді як місто витрачає на це майже 3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода.

"На жаль, нам не компенсує проїзд в транспорті пільговикам Кабмін. Передбачені державою витрати міського бюджету на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році склали 248 мільйонів гривень, у 2020 році – 489 мільйонів гривень, на 2021 рік заплановані витрати у сумі 803 мільйони гривень. Наша транспортна галузь дотаційна, майже 3 мільярди гривень ми платимо з бюджету для того, щоб закривати ті питання. Тобто транспортна галузь працює в мінус, і бюджет міста покриває ці витрати", - сказав Кличко.

Він зазначив, що наразі собівартість проїзду у транспорті становить більш як 15 гривень, і тому ціни на нього будуть зростати.

"Однозначно можу сказати, що не 20 і не 25 гривень буде. Ми будемо намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей", - додав очільник столиці.

Як повідомляв Укрінформ, Київпастранс і метро просять столичну владу виділити їм кошти або підняти ціну на проїзд. За розрахунками Київського метрополітену, у 2021 році економічно обґрунтований тариф на перевезення пасажирів у метро становить 21,05 грн. Нинішній тариф, який становить 8 грн, не переглядався з 2018 року.

У Київпастрансі заявили, що економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що рішення про остаточну вартість проїзду в громадському транспорті Києва ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Київрада звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з державного бюджету України з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті.