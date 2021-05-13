У Кличка кажуть – якщо місту компенсують проїзд пільговиків, ціни не піднімуть
Як передає Укрінформ, відповідне звернення підтримали 88 депутатів, повідомляє пресслужба КМДА.
"Так, до 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з державного бюджету. Проте у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. З того часу видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян покладено на місцеві бюджети. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів", - йдеться у повідомленні.
Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що внаслідок таких рішень територіальні громади вимушені витрачати з місцевих бюджетів мільярди гривень на забезпечення гарантованих державою пільг, часто за рахунок недофінансування інших соціально значущих сфер.
"Зокрема, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства. Так, витрати міського бюджету Києва на компенсацію передбаченого державою права пільгового проїзду у 2019 році становили 747,7 млн грн, у 2020 році - 489 млн грн. На 2021 рік заплановані витрати в сумі 803,3 млн грн", - сказав він.
За словами Кличка, в умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. Він зазначив, що неналежна компенсація перевізникам витрат за перевезення пільгових категорій призведе до низки проблем - зокрема, зниження рентабельності пасажирських перевезень, погіршення стану транспортної системи.
Як повідомляв Укрінформ, Київпастранс і метрополітен просять столичну владу підняти плату за проїзд або виділити додаткові кошти із бюджету міста для підтримки підприємств.
Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2021 року столична влада не очікує підвищення вартості проїзду для громадського транспорту, водночас можуть зрости ціни у маршрутках.
Фото: Офіційний портал Києва