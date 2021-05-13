У Кличка кажуть – якщо місту компенсують проїзд пільговиків, ціни не піднімуть

Київська міська рада звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з державного бюджету України з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення підтримали 88 депутатів, повідомляє пресслужба КМДА.

"Так, до 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з державного бюджету. Проте у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. З того часу видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян покладено на місцеві бюджети. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів", - йдеться у повідомленні.

Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що внаслідок таких рішень територіальні громади вимушені витрачати з місцевих бюджетів мільярди гривень на забезпечення гарантованих державою пільг, часто за рахунок недофінансування інших соціально значущих сфер.

"Зокрема, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства. Так, витрати міського бюджету Києва на компенсацію передбаченого державою права пільгового проїзду у 2019 році становили 747,7 млн грн, у 2020 році - 489 млн грн. На 2021 рік заплановані витрати в сумі 803,3 млн грн", - сказав він.

За словами Кличка, в умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. Він зазначив, що неналежна компенсація перевізникам витрат за перевезення пільгових категорій призведе до низки проблем - зокрема, зниження рентабельності пасажирських перевезень, погіршення стану транспортної системи.

Як повідомляв Укрінформ, Київпастранс і метрополітен просять столичну владу підняти плату за проїзд або виділити додаткові кошти із бюджету міста для підтримки підприємств.

Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2021 року столична влада не очікує підвищення вартості проїзду для громадського транспорту, водночас можуть зрости ціни у маршрутках.

Фото: Офіційний портал Києва