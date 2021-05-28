Відшкодування за перевезення пільговиків: ОАСК зобов’язав уряд врегулювати питання

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив зобов’язати Кабінет Міністрів України прийняти нормативно-правовий акт, що регулюватиме відшкодування збитків від безплатних перевезень пільгових категорій громадян.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністрований суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу щодо регулювання відшкодування збитків від безплатних перевезень пільгових категорій громадян, ухвалив – позов повністю задовольнити. ОАСК визнав протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України щодо неприйняття нормативно-правового акту, який регулює відшкодування збитків від безоплатних перевезень пільгових категорій громадян в порушення статті закону «Про транспорт». Також суд ухвалив зобов’язати КМУ прийняти відповідний нормативно-правовий акт», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ОАСК вважає, що бездіяльність уряду в цьому випадку «є протиправною, оскільки полягає у невчиненні ним юридично значущих дій, що має своїм наслідком порушення прав автомобільних перевізників на відповідне відшкодування та створює ознаки правової невизначеності, як органів місцевого самоврядування так і автомобільних перевізників».

Як повідомлялося, вказаний позов щодо регулювання відшкодування збитків від безплатних перевезень пільгових категорій громадян надійшов до ОАСК у вересні 2020 року. Розгляд справи здійснювався за правилами загального позовного провадження.