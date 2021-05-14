Кличко: Собівартість проїзду в громадському транспорті Києва - 15 гривень

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду в громадському транспорті столиці становить 15 грн.

Як передає Укрінформ, про це Кличко розповів в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

«У нас дійсно великі виклики, що стосуються транспорту. Виклики пов'язані з тим, що у нас транспорт в місті Києві дотаційний. Ми з бюджету міста Києва для того, щоб він виходив в нуль, платимо ще понад 2 млрд грн кожного року... Я можу сказати «страшну» цифру, що собівартість проїзду в транспорті - 15 грн», - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, «Київпастранс» і метро просять столичну владу дати гроші або підняти ціну на проїзд. За розрахунками Київського метрополітену, у 2021 році економічно обґрунтований тариф на перевезення пасажирів у метро становить 21,05 грн. Нинішній тариф, який становить 8 грн, не переглядався з 2018 року.

У «Київпастрансі» заявили, що економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що рішення про остаточну вартість проїзду в громадському транспорті Києва ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Київська міська рада звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з Державного бюджету України з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті.