У Львові підвищили вартість проїзду у транспорті до 10 гривень

Міська рада Львова погодила підвищення вартості проїзду в громадському транспотрі з семи до десяти гривень.

Рішення прийнято 21 травня, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Вартість за одну поїздку в автобусах становитиме 10 грн. В електротранспорті теж 10 грн – за умови придбання квитка у водія, 9 грн – за умови придбання квитка у точках продажу (кіосках) та 8 грн 50 коп для тих, хто оплачує за проїзд онлайн. Натомість зберігається пільговий проїзд для усіх категорій пільговиків", - іденьтся у повідомленні.

Рішення набирає чинності з дати його оприлюднення.

Як розповіла заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, було проведено аналіз роботи транспортних підприємств, відбулися громадські обговорення. Це рішення вона називає компромісним, оскільки економічно обґрунтований тариф на проїзд в автобусах становить 14,6 грн, а в електротранспорті – 12,4 грн.