У Києві за добу - 87 випадків коронавірусу, четверо хворих померли

У Києві за минулу добу, 6 червня, на коронавірус захворіли 87 осіб. Зафіксовано чотири летальні випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Плюс 87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 209 125)", - зазначив Кличко.

За його інформацією, захворіли 46 жінок від 19 до 92 років, 37 чоловіків від 20 до 75 років, 1 дівчинка віком 4 роки та 3 хлопчики від 2 до 17 років.

Також за добу - чотири летальних випадки від вірусу (загалом 5131).

До лікарень госпіталізовано 12 хворих на коронавірус, 42 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

231 особа подолала коронавірус (загалом 185 282).

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському (25), Печерському (23) та Святошинському (15) районах", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 6 червня, зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19.