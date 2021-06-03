Міноборони зобов’язали реставрувати Будинок Сікорського у столиці

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство оборони України привести до належного стану Будинок Сікорського у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генпрокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського по вулиці Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язані здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

Прокурори встановили, що балансоутримувач будинку - ДП «Готель «Козацький» та орган управління - Міністерство оборони України уже понад 20 років не вживають заходів зі збереження ввіреного їм державного майна на виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства.

Сьогодні об’єкт перебуває у занедбаному стані, без захисту та укладеного охоронного договору, під загрозою остаточного руйнування та знищення.

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"Будівля є об’єктом культурної спадщини та становить виняткову історичну цінність, оскільки у ній мешкав Ігор Сікорський – автор перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків і гелікоптерів, людина, що входить до переліку діячів, які своїми винаходами найбільше допомогли людству", - наголошують в ОГП.

Виконання рішення суду перебуває на контролі в Офісі генерального прокурора

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів щодо безоплатної передачі будинку, у якому мешкав Сікорський, у комунальну власність.

14 травня у Міністерстві оборони заявили, що для порятунку готове передати Будинок Сікорського київській громаді.

Як, зокрема пояснили у Міноборони, передача будинку до комунальної власності територіальної громади Києва дозволила б зберегти та відновити об’єкт як музей видатного авіаконструктора. Однак це унеможливлюється тим, що Печерський райсуд Києва наклав арешт на все нерухоме майно державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони, у тому числі на вищевказану будівлю.