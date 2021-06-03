Міноборони зобов’язали реставрувати Будинок Сікорського у столиці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генпрокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського по вулиці Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язані здійснити консерваційні та реставраційні роботи.
Прокурори встановили, що балансоутримувач будинку - ДП «Готель «Козацький» та орган управління - Міністерство оборони України уже понад 20 років не вживають заходів зі збереження ввіреного їм державного майна на виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства.
Сьогодні об’єкт перебуває у занедбаному стані, без захисту та укладеного охоронного договору, під загрозою остаточного руйнування та знищення.
"Будівля є об’єктом культурної спадщини та становить виняткову історичну цінність, оскільки у ній мешкав Ігор Сікорський – автор перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків і гелікоптерів, людина, що входить до переліку діячів, які своїми винаходами найбільше допомогли людству", - наголошують в ОГП.
Виконання рішення суду перебуває на контролі в Офісі генерального прокурора
Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів щодо безоплатної передачі будинку, у якому мешкав Сікорський, у комунальну власність.
14 травня у Міністерстві оборони заявили, що для порятунку готове передати Будинок Сікорського київській громаді.
Як, зокрема пояснили у Міноборони, передача будинку до комунальної власності територіальної громади Києва дозволила б зберегти та відновити об’єкт як музей видатного авіаконструктора. Однак це унеможливлюється тим, що Печерський райсуд Києва наклав арешт на все нерухоме майно державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони, у тому числі на вищевказану будівлю.