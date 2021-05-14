У Міноборони пояснили, чому зараз неможливо передати будинок Сікорського Києву

Міністерство оборони України заявляє, що для порятунку готове передати будинок Сікорського київській громаді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Вже тривалий час Міністерство оборони України стоїть на позиції, що передача будинку Сікорського до комунальної власності територіальної громади Києва дозволила б зберегти та відновити об’єкт у якості музею видатного авіаконструктора. Однак це унеможливлюється тим, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2018 у справі № 757/795/18-к задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України та накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони, в тому числі на вищевказану будівлю, яка обліковується на балансі підприємства", - ідеться у повідомленні.

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Міноборони, державне підприємство та концерн «Військторгсервіс», учасником якого є державне підприємство «Готель «Козацький», неодноразово ініціювали процес зняття арешту, накладеного в рамках кримінального провадження на будівлю в судовому порядку. Однак суди різних інстанцій у задоволенні клопотань відмовили.

Крім того, Міністерство оборони направило до Офісу генерального прокурора лист щодо підтримання позиції з питання скасування згаданої ухвали Печерського райсуду Києва в частині накладення арешту на будинок Сікорського.

Водночас у МО зазначають, що у грудні 2012 року ТОВ «Межінжсервіс» та УкрНДІпроектреставрація влітку 2017 року проводили огляд технічного стану будівлі. Встановлено, що загальний стан пам’ятки аварійний. На теперішній час будівля збереглась на 31%.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 32 пам’ятці історії надано статус національного значення № 260087 як «будинку, в якому мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський з родиною».

Таким чином, реконструкція будинку, відповідно до законодавства України, неможлива, а будь-які дії з його реставрації допустимі за умови розробки установлених норм щодо реставрації пам’яток історії, культури та архітектури.

У зв’язку з тим, що будівля перебуває у буферній зоні пам’ятки ЮНЕСКО всесвітнього значення Софії Київської, це накладає додаткові обмеження на проєкт реставрації з метою пристосування.

У 2017 році було замовлено попередній етап проєкту реставрації з оцінкою технічного стану та категорії складності. За оцінками фахівців, вартість розробки проєкту першочергових протиаварійних робіт - близько 150 тис. грн. Проведення зазначених робіт може коштувати, залежно від протиаварійних завдань, від 5 до 10 млн грн.

Робота щодо передачі будинку Сікорського до комунальної власності територіальної громади Києва буде продовжена після скасування арешту на будівлю, заявляють у Міноборони.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська рада вирішила звернутися до Кабінету Міністрів щодо безоплатної передачі будинку, у якому мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, у комунальну власність.