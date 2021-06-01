У КМДА розповіли про проєкт рішення для збереження історичного особняка Баккалинського

Профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів підготував проєкт рішення Київської міської ради для збереження культурної пам’ятки столиці – особняка Пилипа Баккалинського, що розташований на вулиці Юрія Іллєнка, 30.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Особняк Баккалинського внесено до реєстру як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини. А це означає, що руйнувати чи перебудовувати будівлю не можна», – зазначив Прокопів.

За словами заступника голови КМДА, цей проєкт дозволить забудовнику, якому раніше було передано земельну ділянку в оренду, виключно реставрувати згаданий об’єкт, не завдаючи пам’ятці жодної шкоди.

Також Пропоків закликав постійні комісії та керівництво Київської міської ради пришвидшити розгляд цього проєкту на сесії міської ради.

«Колеги, допоможіть, щоб прийняття цього рішення не затягнулося. Давайте якомога швидше винесемо документ на сесію Київради», – підкреслив Прокопів.

Як повідомлялося, особняк Баккалинського на вул. Іллєнка, 30, внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Це пам'ятка архітектури кінця ХІХ — початку ХХ століття.

Раніше ЗМІ повідомляли, що колишній особняк Баккалинського, якому 120 років, нині перебуває під загрозою знесення.

Фото: БЖ