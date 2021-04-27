Історичний особняк Баккалинського на Лук’янівці отримав охоронний статус

Особняк Баккалинського на вул. Іллєнка, 30 внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Як передає Укрінформ, рішення прийнято відповідно до наказу Департаменту охорони культурної спадщини від 27 квітня 2021 року № 29 за поданням ГО «Мапа Реновації», повідомляє КМДА.

«Два тижні тому до Департаменту надійшов лист від «Мапи Реновації», яким активісти повідомили про свою роботу з історико-архівних вишукувань для підготовки історичної довідки та облікової документації з метою ініціювання внесення Особняка Баккалинського до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Сьогодні відповідним наказом нашого Департаменту Особняк отримав охоронний статус. Я дуже вдячний таким активним і небайдужим громадянам за їхню підтримку і допомогу у збереженні нашого історичного надбання, нашої з вами спадщини», – наголосив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Вже завтра відповідний лист буде направлено на Міністерства культури інформаційної політики.

Подальші кроки – ініціювання надання будинку МКІП статусу пам’ятки місцевого значення і занесення Особняка до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Особняк Баккалинського - пам'ятка архітектури кінця ХІХ - початку ХХ століття.

Фото: БЖ