Історичний особняк Баккалинського на Лук’янівці отримав охоронний статус

Історичний особняк Баккалинського на Лук’янівці отримав охоронний статус

Укрінформ
Особняк Баккалинського на вул. Іллєнка, 30 внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Як передає Укрінформ, рішення прийнято відповідно до наказу Департаменту охорони культурної спадщини від 27 квітня 2021 року № 29 за поданням ГО «Мапа Реновації», повідомляє КМДА.

«Два тижні тому до Департаменту надійшов лист від «Мапи Реновації», яким активісти повідомили про свою роботу з історико-архівних вишукувань для підготовки історичної довідки та облікової документації з метою ініціювання внесення Особняка Баккалинського до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Сьогодні відповідним наказом нашого Департаменту Особняк отримав охоронний статус. Я дуже вдячний таким активним і небайдужим громадянам за їхню підтримку і допомогу у збереженні нашого історичного надбання, нашої з вами спадщини», – наголосив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

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Вже завтра відповідний лист буде направлено на Міністерства культури інформаційної політики.

Подальші кроки – ініціювання надання будинку МКІП статусу пам’ятки місцевого значення і занесення Особняка до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Особняк Баккалинського - пам'ятка архітектури кінця ХІХ - початку ХХ століття.

Фото: БЖ

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