Коронавірус у столиці: Кличко розповів про нові випадки й рівень госпіталізації

У Києві виявили за минулу добу 435 хворих на коронавірус. Померли 5 людей.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці.

«435 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Усього за період пандемії в місті 5 102 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 207 306», – повідомив Кличко.

Захворіли: 251 жінка віком від 21 до 85 років та 161 чоловік віком від 18 до 89 років. А також 9 дівчаток від 3 до 17 років та 14 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 32 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 904 людини. Загалом коронавірус подолали 172 456 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 120, у Дарницькому - 100 та у Святошинському районі - 70 випадків» – зазначив Кличко.

В Україні за минулу добу зафіксували 2 205 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 158.