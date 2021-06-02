Виявлений в Індії COVID-штам зафіксували у 62 країнах

Штам COVID-19 - B.1.617.2, вперше виявлений в Індії, і який Всесвітня організація охорони здоров’я маркує, як Delta, був зафіксований у щонайменше у 62 країнах і територіях.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Укрінформ.

Зазначається, що ще 12 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували.

Статистика щодо інших штамів коронавірусу у світі виглядає наступним чином: варіант B.1.1.7, який походить з Великої Британії і який ВООЗ класифікує, як Alfa, зафіксували у 160 країнах та територіях, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 113 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 64.

За даними ВООЗ, в Україні штам Delta наразі не зафіксовано.

Організація повідомляє, що за останній тиждень кількість нових випадків коронавірусу у світі знизилася на 15% у порівнянні з попереднім і склала 3 550 456. Кількість смертей зменшилася на 7% у порівнянні з попереднім тижнем і сягнула 78 665.

Регіони Європи та Південно-Східної Азії повідомили про найбільший спад нових випадків захворюваності та смертності за тиждень, в той час, як захворюваність зросла в Африці та регіоні західної частини Тихого океану.

Кількість випадків, про які повідомляли регіони Північної і Південної Америк та східного Середземномор'я, була подібною до тих, що були зареєстровані попереднього тижня.

Зростання рівня смертності було зареєстровано в Африканському регіоні, тоді як регіони Європи та Східного Середземномор'я повідомили про зменшення, а випадки смертності в регіонах західної частини Тихого океану та Америк були подібними до рівня смертності минулого тижня.

У ВООЗ зазначили, що попри глобальну тенденцію до зменшення нових випадків COVID-19 упродовж останніх чотирьох-п’яти тижнів, частота появи випадків COVID-19 та смертей залишається високою, а в багатьох країнах світу спостерігається значне їх збільшення.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (1 364 668; зниження на 26% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Бразилії (420 981; зменшення на 7%), Аргентині (219 910 нових випадків; збільшення на 3%), США (153 587; зниження на 18%) та Колумбії (150 517; збільшення на 40%).

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.

Зокрема йдеться про чотири штами, що викликають занепокоєння, і відомі суспільству як варіанти, що вперше виявили у Британії (Кенті) (B.1.1.7), Південній Африці (B.1.351), Бразилії (P.1) та Індії (B.1.617.2).

Відтепер ВООЗ рекомендує маркувати їх з використанням літер грецького алфавіту, тобто - Alfa, Beta, Gamma та Delta відповідно.

Водночас назви B.1.1.7, B.1.351, P.1 і B.1.617.2 і надалі використовуватимуть у дослідженнях, оскільки вони передають важливу наукову інформацію.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 2 червня зафіксували 171 93 586 випадків зараження коронавірусом. З них виявлено 3 575 782 смерті, одужала 154 427 901 особа.

Фото: АА