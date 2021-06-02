В Україні за добу - 2 205 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 2 205 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 158.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"02 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 104 дитини та 85 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу померли 158 пацієнтів, одужали 9 405 осіб, госпіталізовано 1 262 особи.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 206 836 випадків COVID-19, одужали 2 062 572 особи. Водночас зафіксовано 50 857 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.