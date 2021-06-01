У Канаді дозволять комбінувати різні COVID-вакцини

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації планує дозволити комбінувати при щепленні проти коронавірусу вакцину AstraZeneca з препаратами Pfizer та Moderna.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC.

Така рекомендація комітету заснована на результатах досліджень з Великої Британії та Іспанії, які показали, що комбінування вакцин є безпечним та ефективним.

Як зазначається, жителі Канади, які зробили перший укол вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге щеплення препаратами Pfizer та Moderna без будь-яких побоювань за своє здоров'я.

А тим, хто отримав перше щеплення вакцинами Moderna або Pfizer, комітет рекомендує обирати для другої дози як одну, так і іншу, оскільки обидва медзасоби використовують подібну технологію.

За останніми даними, у світі зафіксовано більш як 171,7 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - близько 3,57 млн летальних, одужали вже понад 154,1 млн осіб.

Фото:kiattisakch