Щеплення проти коронавірусу отримали вже понад 50% канадців

Більш як половина жителів Канади уже отримали щеплення проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії, що стартувала наприкінці минулого року.

Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з даними уряду, на цей час бодай одну дозу вакцини отримали 19 230 680 канадців, що становить 50,60% від загальної кількості населення. При цьому серед повнолітніх канадців щеплення отримали вже 61,87% людей.

Водночас повністю вакциновані (двома дозами препарату) 1 753 673 канадці, тобто 4,61% загального населення або 5,69% дорослого.

З огляду на те, що в Канаді від самого початку вакцинації застосовується принцип пріоритетності на основі уразливості, деякі категорії населення отримали доступ до щеплень значно раніше за інші. На сьогодні понад 91% канадців віком за 70 років і близько 83% людей, яким за 60, отримали бодай одну дозу вакцини.

Протягом останніх тижнів темпи вакцинації населення у Канаді суттєво зросли, щодня в країні щеплення отримує близько 300 тис. людей. Більшість провінцій і територій оголосили про наміри поступово послаблювати обмежувальні заходи, а в деяких регіонах почали скасовувати найсуворіші з них.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 170 217 027 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 539 716 летальних, одужали 152 074 367 осіб.