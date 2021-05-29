Канада надасть Палестині понад $20 мільйонів гуманітарної допомоги

Канада направить на допомогу палестинцям у відновленні після останнього збройного протистояння з Ізраїлем 25 млн канадських доларів (понад 20 млн дол США).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ці кошти підуть безпосередньо досвідченим організаціям, які допомагатимуть найбільш уразливим палестинським цивільним долати наслідки нещодавнього конфлікту”, - сказав Трюдо.

У офісі прем’єр-міністра Канади уточнили, що кошти будуть направлені “агентствам ООН та іншим організаціям, що мають досвід ефективного надання допомоги відповідно до канадських вимог”.

“Канадська допомога включатиме 10 млн дол на невідкладну продовольчу допомогу, притулок, воду, засоби гігієни та психологічну підтримку найбільш уразливих, в тому числі дітей. Також передбачено додаткові 10 млн дол на підтримку гуманітарних ініціатив та проєктів із розбудови миру для закладення основ сталого відновлення”, - розповіли у Трюдо.

Ще 5 млн дол “будуть призначені для ініціатив із розбудови миру, що просувають усеосяжний, справедливий та тривалий мир на Близькому сході”.

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Як повідомляв Укрінформ, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився на початку місяця, коли 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Гази, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Гази.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Гази загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми. Ізраїль і ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти 21 травня.