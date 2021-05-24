У Європарламенті хочуть перевірити використання грошей Палестиною

Європейська народна партія в Європарламенті хоче перевірити, як використовуються європейські гроші, які виділяються на допомогу шкільній системі в Палестинській автономії.

Про це виданню Bild am Sonntag повідомив лідер парламентської групи ЄНП Манфред Вебер, передає Укрінформ.

«Якщо палестинські лідери отримують фінансування ЄС на шкільну освіту, то там мають поважатися також і європейські цінності. Це включає повагу до інших релігій та суверенітету Ізраїлю, а також чітке відмежування від будь-якого терору», - заявив Вебер.

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Він зазначив, що найкращим захистом від радикалізації та найкращим способом відкрити майбутні можливості є хороша шкільна освіта. Тому підтримка Євросоюзом цієї галузі на палестинських територіях є принципово правильною, переконаний євродепутат.

Втім, підкреслив політик, кошти ЄС ніколи не повинні використовуватися для антисемітизму.

Тільки з 2017 по 2020 рік ЄС виділив 2,3 млрд євро прямої допомоги палестинцям, це є гроші платників податків громадян ЄС, зазначається у матеріалі. У ньому наводяться кілька конкретних прикладів текстів підручників, які несуть відверто антисемітські месиджі та містять антиізраїльську пропаганду.

Німеччина, як передає Укрінформ, є найбільшим донором гуманітарної допомоги для цивільного населення сектора Гази. Днями міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що ця допомога буде продовжуватися та пообіцяв чергові 40 млн євро. При цьому на бік Берліна лунають закиди, що німецька фінансова допомога потрапляє в руки угруповання ХАМАС.

У МЗС запевняють, що «дуже уважно ставляться до таких підозр» і перевіряють кожного року, які чиновники працюють з фондом допомоги і якщо з’являються сумніви, таких людей звільняють.