Єгипет продовжує переговори про перемир’я та відновлення сектора Гази

Єгипетські посередники продовжують переговори з представниками Палестини та Ізраїлю щодо посилення перемир’я та відновлення зруйнованих будівель у Газі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ABC News.

Лідер Палестини Махмуд Аббас зустрічався в суботу з єгипетськими посередниками для обговорення відновлення Гази та внутрішньопалестинської політичної ситуації. Єгипетський дипломат, за даними ЗМІ, повідомив, що дві групи посередників перебувають нині в Ізраїлі та на в Палестині для продовження переговорів щодо посилення угоди про припинення вогню та забезпечення довготривалого перемир’я.

Дипломат повідомив, що обговорення охоплює реалізацію узгоджених заходів у Газі та Єрусалимі, зокрема шляхи запобігання дій, які призведи до останніх зіткнень (насилля в мечеті Аль-Акса та заплановане виселення палестинських родин із району Шейх Джаррах у Східному Єрусалимі).

За словами єгипетського посадовця, у суботу на кодон з Газою з Єгипту прибула колона зі 130 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами.

Водночас повідомляється, що в суботу сотні бойовиків ХАМАС у масках і з автоматами пройшли парадом по місту Газа, а ватажок ХАМАС Ях’я Сінвар уперше з’явився на публіці, демонструючи силу після 11-денного воєнного протистояння з Ізраїлем.

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Водночас палестинці розчаровані діями Аббаса та його уряду, який пішов на збереження статус-кво з Ізраїлем. У п’ятницю тисячі палестинських демонстрантів скандували: «Собаки Палестинської автономії – геть! геть!» і «Народ хоче, аби президент пішов геть».

Нагадаємо: попри ослаблення влади, Аббас залишатиметься контактною особою для переговорів з Ізраїлем та Заходом, у тому числі зі США, оскільки вони вважають ХАМАС терористичною організацією й не можуть вести прямі переговори з нею.