Єгипет направив до сектора Гази 130 вантажівок гумдопомоги

З території Єгипту до сектору Гази вирушив конвой зі 130 вантажівок із гуманітарним вантажем.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що вантаж вагою 2500 тонн містить харчові продукти, ліки, одяг, побутові товари, дитяче харчування, маски для обличчя, дезінфектори та інші необхідні товари.

Сіньхуа нагадує, що Єгипет оголосив про виділення гумдопомоги незабаром після того, як допоміг Ізраїлю та Хамасу, що керує Сектором Газа, домовитися про припинення вогню.

“За кілька днів до оголошення перемир’я, Єгипет пообіцяв виділити 500 млн дол США на реконструкцію Гази”, - йдеться у матеріалі.

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Як повідомлялося, унаслідок 11-денного збройного протистояння між Ізраїлем та Хамасом загинуло щонайменше 232 палестинці, в тому числі 65 дітей, й 12 ізраїльтян, в тому числі 5-річний хлопчик.