Єгипет запропонував перемир'я Ізраїлю та ХАМАС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.
Зазначається, що Єгипет через приватні канали запропонував Ізраїлю та руху ХАМАС укласти перемир'я, що має набути чинності у четвер о 6-й годині ранку.
Палестинські джерела повідомляють, що ХАМАС погодився на пропозицію, відповідь від Ізраїлю поки що не надійшла.
Як повідомляв Укрінформ, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші палестинські угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста.
Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу, серед них двоє дітей.
У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в секторі Газа.
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