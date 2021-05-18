Єгипет запропонував перемир'я Ізраїлю та ХАМАС

Єгипет запропонував Ізраїлю та руху ХАМАС укласти угоду про перемир'я з найближчого четверга.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.

Зазначається, що Єгипет через приватні канали запропонував Ізраїлю та руху ХАМАС укласти перемир'я, що має набути чинності у четвер о 6-й годині ранку.

Палестинські джерела повідомляють, що ХАМАС погодився на пропозицію, відповідь від Ізраїлю поки що не надійшла.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Протягом 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші палестинські угруповання випустили близько 3 тис. ракет по ізраїльській території. Обстрілу зазнали Єрусалим, Тель-Авів та інші міста.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу, серед них двоє дітей.

У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в секторі Газа.

Фото: AA