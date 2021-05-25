США розширять контакти з Палестиною: відкриють консульство в Єрусалимі

Держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що США знову відкриють генеральне консульство в Єрусалимі - це відновить зв'язки з палестинцями, які були обмежені адміністрацією Трампа.

Як передає Укрінформ із посиланням на Аль-Джазіру, про це Блінкен сказав після зустрічі в Рамаллі з очільником Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом,

Зазначається, що тривалий час консульство виконувало функції автономного офісу, відповідального за дипломатичні відносини США з Палестиною. Але тодішній президент Дональд Трамп обмежив його діяльність і передав у підпорядкування послу в Ізраїлі, коли переніс посольство Сполучених Штатів до Єрусалима.

Блінкен не назвав точну дату відновлення роботи консульства, але зазначив, що для його країни це буде "важливим способом взаємодії з палестинським народом і надання йому підтримки".

Як повідомляв Укрінформ, Блінкен у понеділок почав турне на Близький Схід, в ході якого відвідає Єрусалим, Рамаллу, а також Єгипет і Йорданію в рамках "інтенсивної дипломатії" США, спрямованої на зняття напруженості в палестино-ізраїльському конфлікті.