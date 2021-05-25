Штати надають Палестині $360 мільйонів допомоги - Блінкен

Сполучені Штати надають палестинському народові понад $360 млн термінової допомоги, зокрема на відбудову сектора Газа, та подбають, аби цими коштами не скористався ХАМАС.

Як передає Укрінформ, про це заявив державний секретер США Ентоні Блінкен після переговорів з президентом Палестини Махмудом Аббасом у столиці автономії Рамаллі.

«Ми проситимемо міжнародне співтовариство, усіх допомагати у відбудові Гази тільки в тому разі, якщо є впевненість: те, що буде відновлено, не буде втрачено знову через рішення ХАМАС завдати нових ракетних ударів», - сказав Блінкен.

Він висловив глибокі співчуття від імені Сполучених Штатів родинам, які втратили своїх близьких внаслідок обстрілів.

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Блінкен висловив прихильність США до відновлення відносин з Палестинською адміністрацією і палестинським народом, «побудованих на взаємній повазі і загальній переконаності, що і палестинці, і ізраїльтяни заслуговують рівної свободи, безпеки, можливостей і гідності».

За словами держсекретаря, він повідомив Аббасу про намір США надати палестинцям у 2021 році 75 млн доларів додаткової допомоги для розвитку та економіки, 5,5 млн – негайної допомоги в разі стихійних лих у Газі та понад 32 млн - для агентства ООН з допомоги палестинським біженцям.

«Загалом ми надаємо термінову підтримку палестинському народові на суму понад 360 мільйонів доларів», - зазначив Блінкен.

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Він додав, що США й надалі рішуче виступатимуть проти будь-яких односторонніх провокаційних дій, які можуть призвести до зростання насильства й підривають перспективи справедливого й довготермінового врегулювання конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами, що «в кінцевому підсумку вимагає створення двох держав».

Як повідомляв Укрінформ, Блінкен у понеділок почав турне на Близький Схід, в ході якого відвідає Єрусалим, Рамаллу, а також Єгипет і Йорданію в рамках «інтенсивної дипломатії» США, спрямованої на зняття напруженості в палестино-ізраїльському конфлікті.

Фото: Getty Images