Держсекретар США Блінкен прибув до Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у вівторок до Ізраїлю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

В аеропорту імені Бен-Гуріона главу зовнішньополітичного відомства США зустрічав його ізраїльський колега Габі Ашкеназі.

В ході візиту держсекретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, міністром закордонних справ Габі Ашкеназі, а також проведе серію зустрічей з представниками МЗС.

Очікується, що в ході візиту обговорюватиметься механізм передачі гуманітарної допомоги сектору Газа без участі в цьому процесі ХАМАСу. Розроблюваний механізм передбачає передачу засобів Газі через Палестинську автономію, Йорданію, ООН та інші структури.

Як наголошується, у дипломатичних колах Ізраїлю немає єдиної думки з питання про перспективність цього проєкту. Так, деякі вважають, що реалізувати його неможливо через заперечення з боку ХАМАСу. Інші вважають, що тиск з боку США і Єгипту здатний призвести до того, що ХАМАС погодиться на запропонований механізм, пише видання.

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В Ізраїлі також мають намір обговорити з держсекретарем США питання, пов'язані з іранською загрозою. Мова йде не тільки про ядерну програму Ірану, але і про весь комплекс загроз, що виходять від Тегерана.

Як повідомляв Укрінформ, Блінкен у понеділок почав турне на Близький Схід, в ході якого відвідає Єрусалим, Рамаллу, а також Єгипет і Йорданію в рамках «інтенсивної дипломатії» США по зняттю напруги в палестино-ізраїльському конфлікті.

Минулого тижня після різкого загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, яке супроводжувалося масованими ракетними обстрілами, сторони домовилися про припинення вогню. США і особисто президент Джо Байден брали безпосередню участь у переговорах про припинення ескалації і досягненні перемир'я.