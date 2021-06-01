У Києві за добу - 434 випадки коронавірусу, п’ятеро хворих померли

​​За минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилася на 434 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

«434 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 206 871). Серед тих, хто захворіли, 249 жінок від 18 до 84 років, 162 чоловіки від 19 до 91 року, 14 дівчат від 2 до 17 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років», - повідомив він.

За добу зафіксовано 5 летальних випадків від вірусу (загалом 5097).

До лікарень столиці госпіталізовано 33 хворих на COVID-19, 130 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

За минулу добу 3864 особи подолали коронавірус (загалом 170 552).

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському (113), Святошинському (80) та в Дарницькому (73) районах», - повідомив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено 2 137 випадків зараження коронавірусом.