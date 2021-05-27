У столиці - 454 нові випадки коронавірусу, найбільше у Солом'янському районі

У Києві за минулу добу коронавірус виявили в 454 осіб.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"454 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 205 517)... Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (130), Святошинському (91) та Голосіївському (81)", - написав Кличко.

За його словами, захворіли 276 жінок віком від 19 до 87 років, 155 чоловіків віком від 18 до 84 років, 6 дівчаток від 11 місяців до 16 років та 17 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Міський голова повідомив, що за добу зафіксовано 11 летальних випадків від коронавірусу, загальна їх кількість від початку пандемії сягнула 5055.

Крім того, минулої доби у столиці госпіталізували 33 хворих з коронавірусом, а також 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

За словами Кличка, одужало 3196 інфікованих, а загалом від початку пандемії подолали коронавірус 157 728 жителів Києва.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 3509 випадків COVID-19, померло 183 людини.