В Україні - 3 509 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 26 травня, зафіксували 3 509 нових випадків COVID-19, летальних випадків 183.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"27 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 509 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 193 дитини та 82 медпрацівники.", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1 402 особи, летальних випадків – 183; одужало 16 867 осіб.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 29 280 осіб, методом ІФА – 12 440 осіб, експрес-тестами – 25 844 особи.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях", - додали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 193 367 осіб; одужало 2 006 918 осіб; летальних випадків – 50 067; проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.