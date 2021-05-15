«Дунайський шлях в ЄС»: у Києві пройшла церемонія до Дня Європи

Київський міський голова Віталій Кличко урочисто відкрив День Європи у столиці. Загальна концепція свята “Дунайський шлях в Європейський Союз”.

Як передає кореспондент Укрінформу, заходи відбуваються на Михайлівській площі перед будівлею Міністерства закордонних справ.

Мер Києва привітав представників дипломатичного корпусу, послів Бельгії, Великої Британії, Данії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Туреччини та інших країн.

У Києві пройшла церемонія відкриття Дня Європи / Фото: kyivcity.gov.ua

Відкриття супроводжувалося гімном України і гімном Європейського Союзу у виконанні симфонічного оркестру.

На церемонії виступили віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посол ЄС в Україні Матті Маасікас та посол України в Угорщині, голова Дунайської комісії Любов Непоп.

Стефанішина у своїй промові підкреслила, що ЄС є найбільшим політичним союзником України. Маасікас же зазначив, що Євросоюз є найбільшим партнером і донором України, який підтримує її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Любов Непоп звернула увагу на роль Дунаю в євроінтеграції України.

“Сьогодні Дунай - це те, що нас об’єднує, і Дунай не лише фізично допомагає нашим кораблям діставатися до наших партнерів з Європейського Союзу, але і в сенсі секторального та нормативного наближення до стандартів Європейського Союзу допомагає нам в реалізації нашого ключового курсу на європейську інтеграцію”, - наголосила голова Дунайської комісії.

Святкування Дня Європи в Україні розпочалося на столичній Михайлівський площі о 8.00 екоперегонами – перегонами на електроскутерах на кубок «Днів Європи-ScootKyiv». Також у центрі Києва проходить арт-інсталяція “Дунай” Андрія Єрмоленка, виставки артефактів “Дунайської комісії”.

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Завершаться заходи о 20.00 симфонічним концертом. У програмі – світова прем’єра композиції видатного українсько-французького композитора Федора Якименка "На берегах Дніпра".

Як повідомляв Укрінформ, Київ відзначає День Європи в Україні.