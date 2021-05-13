День Європи святкуватимуть у Нацопері України

В Національній опері України в суботу, 15 травня, відбудеться щорічне свято музики – міжнародний мистецький проєкт Gala Europa з нагоди святкування Дня Європи в Україні.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

«У проєкті, що має семирічну історію (автор ідеї та керівник – професор Нікола Франко Баллоні, відомий організатор масштабних міжнародних культурних ініціатив в Україні), традиційно беруть участь італійські та українські зірки музичного мистецтва, а також митці країни, яка головує в Раді Європейського Союзу. Цьогоріч – це Португалія. Тож на головній оперній сцені країни виступатимуть солісти Національної опери України, зокрема, одна з найкращих сопрано світу Людмила Монастирська та незрівняний тенор Валентин Дитюк, а також знаменитий італійський альтист Даніель Пальміціо», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виступи солістів супроводжуватиме хор (хормейстер – Богдан Пліш) і симфонічний оркестр Національної опери під керівництвом португальського диригента Педро Амарала (головного диригента та художнього керівника Лісабонського оркестру Metropolitana).

У програмі – перлини європейської класичної музики – твори Л. ван Бетховена, Дж. Россіні, Дж. Меєрбера, В. Белліні, Г. Доніцетті, Дж. Пуччіні, М. Бруха та М. Лисенка, а також прем’єрне виконання Концерту для віолончелі з оркестром (тв.129) Р. Шумана у транскрипції для альта Даніеля Пальміціо.

Організатори гала-концерту - Міністерство культури та інформаційної політики, Національна опера України у співробітництві з Посольством Італії, Італійським інститутом культури, Посольством Португалії в Україні, Інститутом Камоенса.