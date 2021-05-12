Як Київ святкуватиме День Європи: у Кличка анонсували план заходів

Київ 15-16 травня святкуватиме 19-й День Європи в Україні, цьогорічною концепцією якого є "Київ – столиця "Дунайського Євросоюзу".

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

"Цього року місто Київ в 19-те вже відзначатиме День Європи в Києві. І останніх три роки ми проводимо відзначення і святкування цього дня спільно з громадською організацією "Чотири Королеви". Кожного року ми намагаємося знайти нову і цікаву тематику й цього року - це Дунайський шлях в Європу", - зазначив Лелюк.

Він нагадав, що Україна з 2021 по 2023 роки є головою Дунайської комісії. "Тому ми не могли обійти стороною таку подію, і така подія варта того, щоб зробити її таким центральним меседжем відзначення Дня Європи у 2021 році. Символічно Дунай об'єднує більшість країн Європейського Союзу і дуже знаково є те, що річка Дунай починається в Україні у Вилковому в Одеській області", - підкреслив він.

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За його словами, традиційно церемонія відкриття Днів Європи буде відбуватися на Михайлівській площі у Києві.

"Сцена буде біля Міністерства закордонних справ. О 12.30 буде у нас офіційне відкриття. До офіційного відкриття, зранку будуть відбуватися екоперегони, в яких візьмуть участь дипломати, представники посольств", - розповів він.

Також ввечері 15 та 16 травня буде проведено концерт симфонічної музики під диригуванням всесвітньо відомої зірки сучасної сцени, українського диригента Кирила Карабиця (зі світовою прем’єрою симфонії видатного українсько-французького композитора Федора Якименка «На берегах Дніпра»).

Крім цього, у рамках святкування на Михайлівській площі буде розміщено експозицію, присвячену Дунаю як основній річковій артерії Європи.

"Під час відзначення Днів Європи для нас пріоритетом в першу чергу було здоров'я та безпека киян. Ми минулого року провели Дні Європи повністю в онлайн форматі. У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 Дні Європи другий рік поспіль пройдуть у комбінованому форматі: в теле-, радіо- та Інтернет-мережі", - розповів він.

Водночас з 13 до 16 травня в Києві в рамках Днів Європи триватиме Anne de Kyiv Fest. Цей міжнародний фестиваль мистецтв проходитиме на Михайлівській площі, на відрізку вулиці Володимирської (від Десятинного провулка до вулиці Десятинної) та на вулиці Десятинній.

"Міжнародний фестиваль Anne de Kyiv Fest - це вже стала і невід'ємна платформа всіх київських культурних подій і щороку вона дозволяє залучати митців і допомагає їм реалізовути їх довтротривалі мистецькі проєкти", - зазначив перший заступник директора - начальник управління культури та мистецтв Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

У зв’язку з проведенням заходу із 08:00 до 10:00 в неділю, 16 травня, обмежать рух транспорту Десятинним провулком, на відрізку вулиці Володимирської (від Десятинного провулку до вулиці Десятинної), вулицею Десятинною. Також змінить рух громадський транспорт, що курсує вулицями, де триватиме мистецька подія.

Загалом фестиваль охопить Михайлівську площу, Десятинний провулок, відрізок вулиці Володимирської (від Десятинного провулка до вулиці Десятинної) та вулицю Десятинну.

Фестиваль - це щорічна мистецька подія, яка славить постать Анни – доньки Ярослава Мудрого, згодом королеви Франції.

Як повідомлялося, щороку у третю суботу травня у Києві відзначають День Європи.