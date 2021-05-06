Король, лицарі та герольд: Львів відсвяткував День міста у «середньовічному» форматі

Львів відзначає 765-у річницю з дня заснування. Через те, що місто знаходиться в жовтій зоні епідемічної небезпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, концерти і традиційні масові гуляння відмінені.

Проте, на площі Ринок біля Ратуші відбулася урочиста церемонія почесної варти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначили організатори дійства, ця традиція існувала в місті Лева ще у 1300 році, саме за часів Лева Даниловича. В той час, коли Королівство Русі переживало свій золотий вік, а столицею був Львів.

Львів відзначив 765-річчя міста у середньовічному стилі/Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

У церемонії взяли участь історичні реконструктори «Ордену Паладинів» (вершники, лицарі, знаменоносець, герольд) та стилізовані король і королева. Під час почесної варти лицарі передали міському голові Львова Андрієві Садовому ключ від міста.

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«765 років минуло з того дня, як на карті світу засіяла зірка міста Львова. Сьогодні наші лицарі згадали нам нашу славну історію, яку завжди треба знати, тому що історія Львова, як і історія України, – це завжди історія перемоги. Сьогодні ми з вами будемо говорити про лицарів сьогоднішньої доби – наших військових, які охороняють наші кордони, які сьогодні є нашою гордістю», - зазначив Садовий.

Напередодні, 5 травня, з нагоди Дня міста одну вулицю Львова назвали іменем Захисників України. Садовий від імені усіх містян подякував військовим за захист держави та медиків, які борються на передовій з невидимим ворогом – коронавірусом. Усій медичній спільноті міста надано статус почесних громадян Львова.

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Після вітального слова міського голови, право урочисто підняти прапор міста доручили заступнику командира 80-ї аеромобільної бригади Віктору Гуршалу і керівниці коронавірусного відділення лікарні швидкої допомоги Марті Сойко. Опісля всі присутні урочисто заспівали Гімн України.

Як зазначили ведучі урочистостей, традиція проведення почесної варти у Львові відтепер буде відбуватися щорічно 6 травня в День міста задля відродження історичних європейських традицій в Україні.

Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ