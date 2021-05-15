У Києві стартували «Ігри воїнів» - у яких видах спорту змагатимуться ветерани

У Києві на центральному стадіоні Деснянського району розпочалися Національні змагання «Ігри воїнів» (Warrior Games).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вітаємо наших сильних духом захисників, які беруть участь у відбіркових змаганнях всесвітньо відомих Warrior Games – міжнародного турніру ветеранського спорту, справжнього свята особистої і командної мужності воїнів. Ми вдячні організаторам змагань за запрошення національної збірної українських ветеранів до Сполучених штатів Америки на Ігри воїнів у вересні цього року. Для нас кожен з учасників національного відбору є героєм. Свого часу ви стали на захист рідної землі і ціною власного здоров’я відстоювали інтереси України. А зараз, попри біль та втому, кожного дня ви здобуваєте перемогу над собою, мотивуючи інших до успіху», - сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час свого відеопривітання учасників змагань.

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Київський міський голова Віталій Кличко наголосив, що учасники цих змагань ризикували своїм життя заради України, і це сильні духом люди, які через сильний біль та виснажливу роботу над собою крок за кроком ідуть до нових перемог.

«Перемоги не у того, у кого великі м’язи, перемагає не той, хто має здоров’я. Перемагає той, у кого є воля до перемоги. Це ключова складова», - додав він.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зазначив, що дуже важливо в Україні розробити реабілітаційну програму для воїнів АТО.

«Для нас дуже важливі такі спортивні заходи, і не тільки спортивні, а й реабілітаційні. Для нас дуже важливо, щоб коли поверталися додому наші воїни, які захищають країну, які поранені, щоб вони не залишалися вдома сам на сам. Для нас дуже важливо, щоб ви разом робили справу, разом займались спортом, разом попадали в збірні команди, прославляли нашу країну», - сказав міністр.

Більше 260 ветеранів та військовослужбовців зареєструвалися на змагання в 11 адаптивних видах спорту: стрільбі з лука, гольфі, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, велоспорті, плаванні, веслуванні на тренажерах, баскетболі на візках, регбі на візках, пауерліфтингу, волейболі сидячи.

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Національні змагання відбуватимуться протягом 3 днів на 5 локаціях.

За результатами змагань буде сформована Національна збірна України з 40 учасників бойових дій, що вперше представить нашу країну на міжнародних змаганнях Warrior Games у вересні 2021 року в Орландо (США), в яких візьме участь більше 500 учасників бойових дій з 8 країн світу (США, Великобританія, Канада, Австралія, Нідерланди, Грузія, Данія, Україна).

Як повідомляв Укрінформ, Україна вперше візьме участь у міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games (Ігри воїнів). Міністерство оборони США організує цей захід восьмий рік поспіль. Цього року він проходитиме з 12 до 22 вересня в американському місті Орландо (штат Флорида).