У Києві - 544 нові випадки коронавірусу: в яких районах найбільше

У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 544 людей.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“+544 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 201 753): 299 жінок віком від 19 до 92 років; 221 чоловік віком від 21 до 86 років; 13 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 11 хлопчиків від 1 до 16 років”, - написав Кличко.

За минулу добу у столиці від наслідків хвороби померло 14 людей, загальне число померлих від початку пандемії зросло до 4 919 осіб.

До лікарень столиці 14 квітня госпіталізували 48 хворих на коронавірусну інфекцію та 129 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1002 людини. Загалом коронавірус подолали 131 963 мешканці столиці.

Також Кличко повідомив, що за минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 112, у Голосіївському – 87 та у Святошинському районі – 77 випадків.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 6 796 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків – 322, одужали 17 202 особи.