У Києві різко знизилася захворюваність на грип та ГРВІ

У столиці за 18-й тиждень 2021 року зареєстровано 6856 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 69,2%. Наразі показник захворюваності становить 231", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 42% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1907 (зниження на 37,4%), дорослих – 4949 осіб (зниження на 43,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 27,8%, а на попередньому тижні – 25,8%. 43,9% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилась на 35,4% – зареєстровано 838 випадків.

До медичних закладів за 18-й тиждень госпіталізовано 472 особи, із них 28 дітей.

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу підтверджено 98 випадків захворювання на коронавірус.

В Україні минулої доби зафіксовано 2 208 випадків зараження коронавірусом.