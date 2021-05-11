У Києві різко знизилася захворюваність на грип та ГРВІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 69,2%. Наразі показник захворюваності становить 231", - йдеться у повідомленні.
Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 42% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1907 (зниження на 37,4%), дорослих – 4949 осіб (зниження на 43,6%).
У структурі захворюваності діти становлять 27,8%, а на попередньому тижні – 25,8%. 43,9% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилась на 35,4% – зареєстровано 838 випадків.
До медичних закладів за 18-й тиждень госпіталізовано 472 особи, із них 28 дітей.
Як повідомлялося, у Києві за минулу добу підтверджено 98 випадків захворювання на коронавірус.
В Україні минулої доби зафіксовано 2 208 випадків зараження коронавірусом.