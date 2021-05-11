У столиці - 98 нових випадків коронавірусу: в яких районах найбільше

У Києві за минулу добу підтверджено 98 випадків захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (25), Шевченківському (16) та Солом’янському (15)", - зазначив він.

Загалом, за словами столичного очільника, підтверджених випадків захворювання у столиці - 199 175.

Серед тих, хто захворіли: 51 жінка віком від 19 до 91 року, 45 чоловіків віком від 19 до 83 років, 1 дівчинка віком 5 років та 1 хлопчик віком 3 роки.

Також за добу зареєстровано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 4838).

До лікарень столиці госпіталізовано 20 хворих на коронавірус.143 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу 51 людина подолала коронавірус (загалом 128 208).

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зафіксовано 2 208 випадків зараження коронавірусом.