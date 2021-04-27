Смертність від грипу і пневмонії в Україні за осінь та зиму зросла втричі - Опендатабот

За півроку, з вересня 2020 року по лютий 2021 року, смертність від грипу та пневмонії в Україні зросла втричі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

“Впродовж осені та зими 2020-2021 рр. від грипу та пневмонії померло 9948 людей. Це втричі більше, ніж за той же період у 2019-2020 рр., коли померлих було 3277”, - ідеться у повідомленні.

Зростання кількості захворювань, пов’язаних з органами дихання, традиційно спостерігається восени і взимку. Це виявилося вірним і щодо COVID-19, який забрав за цей час життя 25080 людей. Сукупно з грипом та пневмонією це 35 028 померлих за півроку, сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 26 квітня зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 038 248 осіб, померли 42950, одужали 1 596 829.