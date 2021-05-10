Посол Британії вшанувала пам’ять загиблих у Другій світовій у Києві

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у День перемоги над нацизмом вшанувала пам’ять загиблих у Другій світовій війні у Києві.

Про це Посольство Великої Британії в Україні інформує у Твіттері, передає Укрінформ.

У День перемоги над нацистською Німеччиною ми згадуємо трагедію Другої світової війни та мільйони жертв, до яких вона призвела.

Посол Мелінда Сіммонс разом із представниками Апарату аташе з питань оборони віддала шану загиблим, поклавши квіти до монумента в Києві #НіколиЗнову pic.twitter.com/R8jNockttP — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) May 9, 2021

“У День перемоги над нацистською Німеччиною ми згадуємо трагедію Другої світової війни та мільйони жертв, до яких вона призвела. Посол Мелінда Сіммонс разом із представниками Апарату аташе з питань оборони віддала шану загиблим, поклавши квіти до монумента в Києві”, - йдеться у повідомленні посольства.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.