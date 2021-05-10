Посол Британії вшанувала пам’ять загиблих у Другій світовій у Києві

Посол Британії вшанувала пам’ять загиблих у Другій світовій у Києві

Укрінформ
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у День перемоги над нацизмом вшанувала пам’ять загиблих у Другій світовій війні у Києві.

Про це Посольство Великої Британії в Україні інформує у Твіттері, передає Укрінформ.

“У День перемоги над нацистською Німеччиною ми згадуємо трагедію Другої світової війни та мільйони жертв, до яких вона призвела. Посол Мелінда Сіммонс разом із представниками Апарату аташе з питань оборони віддала шану загиблим, поклавши квіти до монумента в Києві”, - йдеться у повідомленні посольства.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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