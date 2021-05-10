Ветерани АТО в Харкові вшанували пам'ять захисників України

У Харкові ветерани АТО/ООС та волонтери під час автопробігу на вшанування тих, хто загинув під час Другої світової війни, відвідали міські пам'ятники радянських воїнів, бійців УПА та полеглих на Сході вже в наш час.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів заступник голови обласної громадської організації "Спілка ветеранів АТО" Юрій Корсунов.

"Автопробіг під прапорами України, "Спілки ветеранів АТО" та патріотичних громадських організацій мав протяжність понад 20 кілометрів. Стартували на 40 автомобілях від Держпрому, що на площі Свободи в центрі Харкова. Учасники автопробігу - майже 100 ветеранів АТО/ООС, волонтери, депутати міської та обласної рад. У рамках автопробігу зупинялися біля пам'ятника Воїну-визволителю, що на вулиці 23 Серпня, пам'ятного каменя бійцям УПА, що у Молодіжному парку в центральній частині Харкова та меморіалу Захисників України біля станції метро "Захисників України", - зазначив Корсунов.

За його словами, автопробіг організований з ініціативи воїнів АТО/ООС : "Ми знайшли один одного за кілька днів. Ніякі гроші на автопробіг не виділялися. Люди зрозуміли його важливість без пояснень".

"Ми цінуємо подвиг усіх українців, які воювали за незалежність та свободу рідної країни, включаючи радянських солдат, бійців УПА , які боролися відразу проти двох ворожих сил: більшовиків і нацистів, та воїнів сучасної війни з російськими найманцями", - підкреслив заступник голови "Спілки ветеранів АТО".

Під час зупинок учасники автопробігу поклали квіти до пам'ятників та розповіли молоді, яка вже чекала на них на місці події, про історичні та сучасні факти боротьби за рідну землю: "Це як естафета поколінь, яка йде від наших пращурів, причому їхня сила та мужність дають нам сили боронити державу зараз".

Як повідомляв Укрінформ, 9 травня у Харкові відбулося вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни за участю 6 тисяч харків'ян.

Порядок охороняли більше двохсот поліцейських та бійців Нацгвардії. Значних правопорушень не зафіксовано.